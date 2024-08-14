В нежном платье с открытыми плечами: Дженна Ортега на мероприятии в Мексике

Звезда выглядела в этом наряде очаровательно и к тому же вписывался в тематику презентации.

Звезда популярного сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега посетила фотосессию посвященную фильму "Битлджус Битлджус". Мероприятие прошло в отеле Four Seasons в Мехико.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Девушка появилась перед фотографами в необычном платье от Vivienne Westwood из коллекции весна-лето 2024, которое носила в сочетании с украшениями от Maison H.

Платье было с открытыми плечами и его декольте оформлено бежевым нежным тюлем, который ниспадал по бокам. Сам наряд был полностью украшен черными аппликациями, а его подол был ассиметричным.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Образ она дополнила макияжем, прической-хвостом и черными туфлями на очень высоких платформах.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Вместе с Дженной для фото позировали также режиссер фильма Тим Бертон, а также коллеги-актеры: Майкл Китон, Джастин Теру и Моника Беллуччи.

Дженна Ортега с коллегами / Фото: Associated Press

Напомним, что фильм "Битлджюс Битлджюс" активно обсуждается не только из-за звездного состава, но также из-за-за романа Моники Беллуччи и Тима Бертона. Якобы знаменитости начали активно общаться именно во время работы над этой картиной и в результате их дружба переросла в отношения. Режиссер и актриса теперь часто вместе появляются и даже не скрывают чувств, ведь даже публично целовались на красной дорожке.

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