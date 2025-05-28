В нежном платье с рюшами: Натали Портман посетила показ круизной коллекции Dior

Натали Портман / © Getty Images

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Креативный директор Модного дома Dior Мария Грация Кьюри презентовала в Риме коллекцию Cruise 2026. Показ прошел в комплексе XVIII века Villa Albani Torlonia, а его гостями стали звезды, друзья и клиенты бренда.

Среди известных гостей была замечена актриса Натали Портман, которая на протяжении многих лет сотрудничает с Домом. Она надела на это мероприятие нежное и невесомое платье оттенка айвори с небольшим шлейфом. Наряд был полностью декорирован множеством рюшей, а дополнила она его белым сатиновым пальто, которое напоминала смокинг.

Натали Портман / © Getty Images

Также от Модного дома Dior звезда продемонстрировала несколько эффектных образов в Каннах, где еще совсем недавно блистала на красной дорожке и фотоколле по случаю премьеры фильма «Эддингтон». Там она продемонстрировала образ в мини-платье, а также произвела фурор, поскольку надела платье, которое для нее создали на основе архивного творения из коллекции Haute Couture «Мексика» зима 1951 года.

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Натали Портман в Каннах / © Associated Press

Натали Портман в Каннах / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Getty Images