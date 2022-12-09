В нежном платье с рюшами: супермодель 90-х Хелена Кристенсен вышла на красную дорожку

Ее образ был простым и немного винтажным.

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен, которая была невероятно популярна в 90-е годы, посетила мероприятие в Нью-Йорке - MoMA Film Benefit, в честь знаменитого кинорежиссера Гильермо дель Торо. Вечеринка проходила в Музее современного искусства, где также открылась выставка Guillermo del Toro: Crafting Pinocchio.

На красную дорожку Хелена вышла в молочном платье от Chanel с розовой отделкой, которое дополнила розовыми туфлями с серьгами.

В руке знаменитость держала довольно оригинальный клатч в виде ракушки.

Хелена Кристенсен / Фото: Getty Images

Дополняли этот вечерний лук макияж с ярко-розовой помадой на губах и небрежная прическа с выпущенными прядями волос.

Хелена Кристенсен / Фото: Associated Press

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