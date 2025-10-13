В нежном платье с цветком из новой коллекции Chanel: звезда сериала "Медведь" блистала на красной дорожке

Айо Эдебири / © Associated Press

30-летняя Айо Эдебири, среди наиболее заметных актерских работ которой роль Сидни Адаму в сериале «Медведь», за которую она получила ряд престижных наград в том числе «Эмми» и «Золотой глобус», опять вышла на красную дорожку. Актриса посетила Лондонский кинофестиваль, в рамках которого презентовали фильм «После охоты».

Айо выбрала для мероприятия потрясающий образ, поскольку надела длинное вечернее платье от Chanel. Наряд был жемчужного цвета, выполненным в эстетике 1930-х годов, а также имел несколько красивых акцентов: одна бретелька была завязана на узел, на талии у платья были оборки, дополненные большим цветком, который немного отличался цветом — был оттенка айвори.

Также Эдебири сделала высокую прическу, а ее нежное платье дополнили очень креативные серьги, которые нельзя оставить без внимания, ведь они были с камнями и маленькими желтыми цыплятами.

В фильме она сыграла вместе с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом, поэтому позировала с ними для фото.

Ранее девушка также посетила презентацию новой коллекции весна-лето 2026 Chanel в Париже, которая стала дебютом для дизайнера Матье Блази.