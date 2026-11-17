Миранда Керр и Эван Шпигель / © Getty Images

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Австралийская модель Миранда Керр посетила светское мероприятие в Калифорнии вместе со своим супругом, сооснователем Snapchat Эваном Шпигелем. Baby2Baby Gala — ежегодный благотворительный вечер организации Baby2Baby, которая помогает детям из малообеспеченных семей, предоставляя им подгузники, одежду, питание и другие необходимые вещи.

43-летняя модель выбрала для выхода романтичный образ. Перед фотографами она предстала в нежном платье с белой основой и розовым цветочным принтом. Женственный наряд подчеркивал фигуру Миранды. Образ она дополнила розовым атласным клатчем, босоножками на шпильках и нежным макияжем в теплых оттенках. Волосы модель уложила упругими локонами.

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Миранда Керр и Эван Шпигель / © Getty Images

Ее 36-летний супруг предпочел классический стиль и появился на мероприятии в темном костюме с белой рубашкой. На красной дорожке супруги с удовольствием позировали вместе и демонстрировали нежные чувства.

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Отметим, Эван Шпигель — американский предприниматель, сооснователь и генеральный директор компании Snap Inc., которой принадлежит популярная социальная сеть Snapchat. Его состояние оценивается в миллиарды долларов.

Модель и Эван Шпигель поженились в 2017 году. У супругов трое общих сыновей — Харт, Майлз и Пьер. Кроме того, у Керр есть старший сын Флинн от предыдущего брака с актером Орландо Блумом.

Ранее, напомним, Миранда Керр эффектно вернулась на подиум после 9-летнего перерыва.

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