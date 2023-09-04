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В нежном платье со стразами на декольте: Сидни Суини из "Белого лотоса" посетила вечеринку бренда MiuMiu

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
488
Время на прочтение
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В нежном платье со стразами на декольте: Сидни Суини из "Белого лотоса" посетила вечеринку бренда MiuMiu

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Девушка решила надеть платье в самом модном оттенке єтого года - розовом.

25-летняя американская восходящая звезда - актриса Сидни Суини - посетила мероприятие MiuMiu Women's Tales, которое прошло во время 80-го Венецианского кинофестиваля.

Сидни Суини / © Associated Press
Сидни Суини / Фото: Associated Press

Звезду сфотографировали на водном такси, когда она направлялась на вечеринку. Конечно же, актриса надела наряд от бренда MiuMiu, тем более, что сотрудничает с этой маркой уже продолжительное время.

На Сидни было нежно-розовое платье в мелкий белый горох. Верх платья был оформлен в корсетном стиле, подчеркивая таким образом талию девушки, а вот декольте было декорировано серебристыми камнями и пайетками. Также у платья была бретелька-халтер.

Сидни Суини / © Associated Press
Сидни Суини / Фото: Associated Press

Образ актриса завершила очками необычной продолговатой формы, макияжем и серебристым клатчем.

Сидни Суини / © Associated Press
Сидни Суини / Фото: Associated Press
Сидни Суини / © Associated Press
Сидни Суини / Фото: Associated Press

Также Сидни посетила презентацию коллекции 89-летнего Джорджио Армани One Night Only, которую тот показал на Венецианском кинофестивале. перед камерами она позировала в платье с пышной юбкой черного цвета.

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Дата публикации
Просмотры
488
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