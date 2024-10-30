В нежном полупрозрачном платье с цветами: Ариана Гранде появилась на публике в наряде феи

Актриса выбрала восхитительное платье, которое было, как из сказки.

Ариана Гранде посетила вручении премии WSJ. Magazine Innovators Awards, которое прошло в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Актриса выглядела очаровательно в белоснежном свадебном платье от бренда Vivienne Westwood.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Ее корсетный наряд был полупрозрачный и выполнено из белого тюля с нежной цветочной кружевной вышивкой. Платье она носила в сочетании с белыми туфлями и украшениями с большими камнями.

Волосы Гранде были собраны в высокий пучок, а на лице она сделала макияж со сверкающими серебристыми тенями.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

На мероприятие Ариана пришла с коллегой по фильму "Wicked: Чародейка" Синтией Эриво. Обе актрисы в преддверии выхода этого фильма поддерживают образ своих персонажей и одеваются соответственно. Поскольку Гранде сыграет добрую ведьму, то носит только милые и нежные платья, а Синтия сыграет злую ведьму, поэтому носит только платья зеленого цвета.

Ариана Гранде и Синтия Эриво / Фото: Associated Press

Премьера фильма запланирована на конец ноября.

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