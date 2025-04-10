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- Шоу-бизнес
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В нежном цветочном мини, которое развевалось на ветру: Эшли Грэм в объективах папарацци
Совсем скоро она выйдет на сцену в Нью-Йорке.
37-летняя американская модель plus-size — Эшли Грэм — немного изменила профессию. В марте 2025 года было объявлено, что Грэм дебютирует на Бродвее в роли Рокси Харт в культовом мюзикле «Чикаго». Постановку можно будет увидеть с 15 апреля по 25 мая.
По этому поводу Эшли серьезно занялась продвижением своей новой работы и посещает множество фотосессий и интервью на телевидении. Например, 9 апреля, она сходила рассказать об этом проекте на программу Today.
Эшли подловили папарацци, когда она шла по улице в нежно-голубом платье с ассиметричным подолом, вырезами на талии и драпировками. Наряд звезда дополнила бежевыми туфлями-лодочками и золотыми украшениями.
На официальной странице театра также показали образ Эшли в постановке. На сцене она появится в кружевном мини и колготках.
Напомним, что одно из самых известных перевоплощений в Рокси Харт сделала актриса Рене Зеллвегер. Она сыграла в экранизации этого мюзикла вместе с Кэтрин Зетой-Джонс.