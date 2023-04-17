В нежной вышиванке: Алина Байкова сходила посвятить пасху и рассказала историю своего платья

Украинская супермодель Алина Байкова, как и многие православные украинцы, отпраздновала в минувшее воскресенье Пасху. Звезда живет в Нью-Йорке, но вместе с друзьями сходила в местный храм, где посвятила паски и крашанки.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Также Алина опубликовала снимки в своем потрясающем наряде - льняном платье-вышиванке молочного оттенка.

Наряд выполнен в классическом фасоне, у него длинные широкие рукава, глубокое круглое декольте, вышивка белыми нитями и единственная яркая деталь - красная вышитая линия на рукавах.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Вышиванку Байкова дополнила бежевыми сапогами от украинского бренда обуви Kachorovska, прической со скранчем, белым ремнем и модной сумочкой с узлом от бренда Bottega Veneta.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

В Instagram Алина также поделилась историе появления у нее этого роскошного платья. Несколько дней тому назад модель посетила мероприятие в Майями - гала-ужин организации All Hands and Hearts. Целью мероприятии был сбор денег для беженцев из Украины и привлечение внимания к разрушительным последствиям войны в нашей стране. Платье было одним из многих лотов представленных на аукционе этого гала-концерта.

Один из гостей, который сидел за одним столом с Алиной, начал торговаться за это платье и купил его за 10 тысяч долларов. После покупки незнакомец решил подарить платье Алине.

Девушка отметила, что никогда не принимает подарки от незнакомых ей людей, но когда такие ситуации все же случаются, отдает подарок на благотворительность или перепродажу. Но увидев эту вышиванку она не смогла отказать незнакомцу и нарушив свое правило, оставила подарок себе.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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