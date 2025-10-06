- Дата публикации
В нежных джинсах и жакете с узлом на животе: 55-летняя Клаудия Шиффер на фэшн-шоу в Париже
55-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х выглядела стройно и красиво.
Клаудия Шиффер посетила фэшн-показ Модного дома Chloé, который состоялся в рамках Недели моды в Париже в Maison de l’UNESCO.
Перед фотографами супермодель появилась в нежных бледно-розовых прямых джинсах, светлом топе с кружевом и черном жакете, который завязала узлом на животе.
Образ Клаудия дополнила розовыми босоножками и черной сумкой с золотой фурнитурой. Белокурые волосы Шиффер уложила в локоны, сделала нежный макияж и перламутровый маникюр. Уши она украсила лаконичными серьгами, а руки — браслетами и кольцами.
Напомним, Клаудия Шиффер в повседневном луке сходила на футбольный матч.