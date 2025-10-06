ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
172
Время на прочтение
1 мин

В нежных джинсах и жакете с узлом на животе: 55-летняя Клаудия Шиффер на фэшн-шоу в Париже

55-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х выглядела стройно и красиво.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер посетила фэшн-показ Модного дома Chloé, который состоялся в рамках Недели моды в Париже в Maison de l’UNESCO.

Перед фотографами супермодель появилась в нежных бледно-розовых прямых джинсах, светлом топе с кружевом и черном жакете, который завязала узлом на животе.

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Образ Клаудия дополнила розовыми босоножками и черной сумкой с золотой фурнитурой. Белокурые волосы Шиффер уложила в локоны, сделала нежный макияж и перламутровый маникюр. Уши она украсила лаконичными серьгами, а руки — браслетами и кольцами.

Напомним, Клаудия Шиффер в повседневном луке сходила на футбольный матч.

Дата публикации
Количество просмотров
172
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie