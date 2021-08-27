В нежных образах: Эльза Хоск, Шанина Шейк и Сара Сампайо встретились на презентации

Модели посетили вечеринку, посвященную запуску нового бренда.
В Лос-Анджелесе состоялась презентация нового косметического бренда уходовой косметики Darya Hope Beauty, которую посетило много знаменитых топ-моделей и бывшие "ангелы" Victoria’s Secret. В частности, для фото с основателями бренда позировали три знаменитых красотки - Эльза Хоск, Шанина Шейк и Сара Сампайо.
Эльза появилась в белом платье в горох со спущенными плечами. Образ она дополнила клатчем молочного цвета и макияжем с яркой помадой на губах. Позирует на фото модель с Леа Варио, вице-президентом компании, и основательницей бренда - Дарьей Хоуп Пишевар.
А вот Сара Сампайо появилась в голубом платье-комбинации, а Шанина в костюме серого цвета и с сумкой Dior на плече.
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