- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 2
- Время на прочтение
- 1 мин
В мини с бахромой и обуви в стиле Mad Max: Шарлиз Терон произвела фурор нарядом
Образ актрисы привлек много внимания, поскольку напомнил о одной из ее культовых ролей.
Голливудская звезда Шарлиз Терон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Ее заметили по пути интервью на шоу Watch What Happens Live.
Шарлиз Терон выглядела стильно и немного дерзко, поскольку носила оригинальную мини-юбку от бренда McQueen из коллекции весна-лето 2025. Юбка была с бахромой на подоле, украшена цепочками и стразами, а носила Терон ее с черной трикотажной кофтой и массивными туфлями в стиле фильма Mad Max, в котором она когда-то сыграла. Ее обувь была на высоких каблуках и платформах, а также украшена ремешками с пряжками. К образу она добавила солнцезащитные очки Dior, а волосы распустила.
Днем ранее Шарлиз Терон тоже появилась на улицах Нью-Йорка, но в более лаконичном луке. Актриса выглядела сдержанно, но стильно.