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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В мини с бахромой и обуви в стиле Mad Max: Шарлиз Терон произвела фурор нарядом

Образ актрисы привлек много внимания, поскольку напомнил о одной из ее культовых ролей.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Getty Images

Голливудская звезда Шарлиз Терон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Ее заметили по пути интервью на шоу Watch What Happens Live.

Шарлиз Терон выглядела стильно и немного дерзко, поскольку носила оригинальную мини-юбку от бренда McQueen из коллекции весна-лето 2025. Юбка была с бахромой на подоле, украшена цепочками и стразами, а носила Терон ее с черной трикотажной кофтой и массивными туфлями в стиле фильма Mad Max, в котором она когда-то сыграла. Ее обувь была на высоких каблуках и платформах, а также украшена ремешками с пряжками. К образу она добавила солнцезащитные очки Dior, а волосы распустила.

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Днем ранее Шарлиз Терон тоже появилась на улицах Нью-Йорка, но в более лаконичном луке. Актриса выглядела сдержанно, но стильно.

Шарлиз Терон с мамой Гердой / © Associated Press

Шарлиз Терон с мамой Гердой / © Associated Press

Шарлиз Терон с мамой Гердой / © Associated Press

Шарлиз Терон с мамой Гердой / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон на 89 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 89 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 88 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 88 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 86 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 86 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 85 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 85 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 77 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 77 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон, церемония / © Getty Images

Шарлиз Терон, церемония / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

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