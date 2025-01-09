В нижнем белье и чулках с подвязками: Николь Кидман примерила откровенные образы

57-летняя австралийская и американская актриса, обладательница премии "Оскар" – Николь Кидман – стала одной из звезд нового номера журнала W Magazine. Это ежегодный спецвыпуск под названием – Best Performances, он посвящен лучшим актерам и актрисам года. В нем также появились Деми Мур, Ариана Гранде, Зендея, Пол Мескаль, Анджелина Джоли и др.

На страницах глянца Николь примерила откровенные образы. Она позировала в свитере Balenciaga, нижнем белье и чулках с подвязками. Свой пикантный образ она дополнила колье от Cartier.

instagram.com/nicolekidman

На другом фото актриса позировала в топе на тонких бретельках от Gucci. На ее лице был макияж с акцентом на глаза, а волосы туго собраны в пучок.

instagram.com/nicolekidman

instagram.com/nicolekidman

Николь Кидман попала в этот спецвыпуск W Magazine, так как была номинирована на "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в драматическом фильме" за ее роль в картине "Хорошая плохая девочка", однако уступила победу актрисе Фернанде Торрес.

На красную дорожку премии звезда надела роскошное сверкающее платье от Модного дома Balenciaga, с которым сотрудничает как амбассадор. Это был кастомный наряд в пол, полностью расшитый мелким бисером.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Николь Кидман / Фото: Associated Press

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