Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес, которой он недавно сделал предложение после 9 лет отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом, стала главной звездой январского номера испанского редакции журнала Elle. Она появилась аж на 4 обложках.

Она позировала в блестящем топе и кожаной куртке от Gucci и в комплекте спортивного белья Calvin Klein в сочетании с жакетом и кедами Adidas. Каждый образ девушки дополнялся украшениями с бриллиантами.

Джорджина Родригес в Elle / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес в Elle / © Instagram Джорджины Родригес

«Кто не знает Джорджину Родригес? Спустя десять лет после своего (непреднамеренного) взлета к славе она блестяще справляется с этим, продвигая свои бизнес-проекты, не забывая при этом о том, что делает ее счастливее всего: о своей семье», — гласит подпись к фото на странице Elle в Instagram.

Джорджина Родригес в Elle / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес в Elle / © Instagram Джорджины Родригес

Отметим, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

Напомним, недавно стало известно, где и когда состоится свадьба звездной пары.