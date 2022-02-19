В нижнем белье и на шпильках: "Холостячка" Злата Огневич показала пикантные фото

Артистка соблазняет подписчиков откровенным аутфитом.

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" – Злата Огневич – порадовала фолловеров в Instagram пикантными снимками из горячей фотосессии.

На них певица предстала в сексуальном образе. На Злате было черное нижнее белье с кружевным бюстгальтером и поясом для подтяжек.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Огневич соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя стройную сексуальную фигуру и красивые ноги.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Свой лук она дополнила укладкой, насыщенным макияжем и черными замшевыми туфлями на шпильках.

"Чувствуете, как весна летает в воздухе и будоражит кровь? Я очень жду именно эту весну…

Потому что концерты, новый сингл, много красивых, крутых съемок, еще один сингл и новая концертная программа, путешествие с любимым и близким человеком (но об этом позже). К тому же, изучение совершенно нового для меня дела. Настолько нового, что прямо кардинально другого! P.S. И на права сдать нужно, скоро экзамен, а после - свобода! Вот я и жду своей весны", - заинтриговала Огневич. Интересно, кто у звезды любимый? С нетерпением ждем, когда она расскажет о своем бойфренде.

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