Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В нижнем белье и с бокалом вина: топ-модель Жасмин Тукс позировала на улице в мороз

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
609
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В нижнем белье и с бокалом вина: топ-модель Жасмин Тукс позировала на улице в мороз

Жасмин Тукс / Фото: Instagram Жасмин Тукс

Звезда порадовала поклонников откровенными фотографиями.

32-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Жасмин Тукс – улетела на знаменитый горнолыжный курорт Нисеко, что в Японии, и уже показывала оттуда гламурный лук.

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс
Жасмин Тукс / Фото: Instagram Жасмин Тукс

Но новые снимки в ее Instagram – намного смелее. На них девушка позирует в черном нижнем белье на балконе на фоне заснеженных склонов. Кроме белья на ней лишь кожаные перчатки с мехом и мунбуты. В руках Жасмин держит бокал с вином.

(листайте фото вправо)

Фигура Жасмин Тукс выглядит отлично, хотя она стала впервые мамой 23 февраля этого года и родила дочь, которую назвала Мия Виктория. А спустя всего три месяца уже похвасталась стройной фигурой на благотворном вечере организации amfAR Cinema Against AIDS, цель которого - помогать организациям, борющимся со СПИДом.

Читайте также:

Оля Полякова в купальнике похвасталась фигурой в волнах океана

Оля Полякова в купальнике похвасталась фигурой в волнах океана

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
609
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация