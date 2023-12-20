В нижнем белье и с бокалом вина: топ-модель Жасмин Тукс позировала на улице в мороз

Звезда порадовала поклонников откровенными фотографиями.
32-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Жасмин Тукс – улетела на знаменитый горнолыжный курорт Нисеко, что в Японии, и уже показывала оттуда гламурный лук.
Но новые снимки в ее Instagram – намного смелее. На них девушка позирует в черном нижнем белье на балконе на фоне заснеженных склонов. Кроме белья на ней лишь кожаные перчатки с мехом и мунбуты. В руках Жасмин держит бокал с вином.
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Фигура Жасмин Тукс выглядит отлично, хотя она стала впервые мамой 23 февраля этого года и родила дочь, которую назвала Мия Виктория. А спустя всего три месяца уже похвасталась стройной фигурой на благотворном вечере организации amfAR Cinema Against AIDS, цель которого - помогать организациям, борющимся со СПИДом.
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