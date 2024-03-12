В нижнем белье и с короткой стрижкой: красивая Кайли Дженнер снялась в рекламе обуви

26-летняя звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер – Кайли Дженнер – стала главной звездой весенне-летней коллекции 2024 года обуви Sam Edelman.

Кайли Дженнер в рекламе Sam Edelman / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер в рекламе Sam Edelman / Фото: Instagram Кайли Дженнер

В рамках промокампании девушка примерила несколько пар обуви – серебристые слингбэки на среднем каблуке, лаковые туфли-лодочки на шпильках, белые туфли, черные шлепки и балетки. Позировала Кайли в бюстгальтере, который подчеркнул ее пышное декольте, и в одних черных капроновых колготках, а также в черном боди.

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Напомним, ранее Кайли Дженнер посетила вечеринку Vanity Fair Oscar Party. Она появилась на красной дорожке в бордовом платье из бисера на тонких бретельках и с глубоким декольте. Компанию ей составила сестра Кендалл и мама Крис.

Кайли Дженнер на Vanity Fair Oscar Party / Фото: Associated Press

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