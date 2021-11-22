В нижнем белье и с вибратором: 155-килограммовая Тесс Холлидей позировала в провокационном луке

В нижнем белье и с вибратором: 155-килограммовая Тесс Холлидей позировала в провокационном луке

36-летняя модель plus-size снялась в рекламе секс-игрушки.

Тесс Холлидей снялась в очередной смелой фотосессии. Перед объективом фотокамеры она предстала в черном нижнем белье. Модель plus-size без комплексов демонстрировала свои пышные формы и татуировки на теле.

В руке она держала розовый вибратор в коробке.

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Свой аутфит Холлидей дополнила волнистой укладкой и насыщенным макияжем с акцентом на глазах.

Модель с удовольствием приняла участие в рекламной кампании секс-игрушек, ведь она – женщина без комплексов, которая не боится рассказывать о своих желаниях и интимной жизни.

Ранее Тесс позировала в фотосете в серебристом мини-платье из люрекса, которое тесно обтянуло ее тело. Знаменитость продемонстрировала свою фигуру спереди. Она соблазнительно позировала, лежа на красной кровати, хвастаясь пышным декольте.

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