В нижнем белье и шапке Санта-Клауса: Клаудия Шиффер поделилась архивным фото

54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – часто публикует в своем Instagram фотографии из своих архивов, в которые она любит заглядывать. Так, в преддверии новогодних праздников она решила найти соответствующее архивное фото.

На снимке авторства легендарного фотографа Эллен фон Унверт модель позирует в красном комплекте нижнего белья у наряженной елки. А на ее голове шапка Санта-Клауса. Молодая Клаудия улыбается в камеру.

instagram.com/claudiaschiffer

Интересно, что Шиффер стала моделью случайно – представитель модельного агентства заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя девушка хотела пойти по стопам своего отца и стать юристом. Главным толчком к славе стала рекламная кампания для американского бренда Guess в 1989 году – она стала лицом марки, а ее образ покорил публику. За всю свою долгую карьеру она ни разу не попадала в скандалы, ее даже называли Снежной королевой подиума.

Отметим, несмотря на то, что пик карьеры Клаудии Шиффер пришелся на 1990-е годы, она продолжала успешно работать и после этого. А недавно она стала лицом бренда Rhode, основательницей которого является модель и инфлуэнсер Хейли Бибер.

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