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В нижнем белье и шапке: стройная экс-"ангел" Victoria's Secret позировала на фоне заснеженных гор

В нижнем белье и шапке: стройная экс-"ангел" Victoria's Secret позировала на фоне заснеженных гор

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1155
Время на прочтение
1 мин
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В нижнем белье и шапке: стройная экс-"ангел" Victoria's Secret позировала на фоне заснеженных гор

Роми Стридж / Фото: Instagram Роми Стридж

Роми Стридж показала прошлогоднее фото, на котором она продемонстрировала стройную фигуру в белье.

Бывший "ангел" Victoria's Secret Роми Стридж опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных в 2022 году. Среди них было фото с отдыха на горнолыжном курорте.

Модель позировала в голубом нижнем белье, идеально сидевшем на ее стройной сексуальной фигуре.

Роми Стридж / © Instagram Роми Стридж
Роми Стридж / Фото: Instagram Роми Стридж

Аутфит Стридж дополнила шапкой, из-под которой выглядывали белокурые локоны, и ботинками-дутиками. Позировала красавица на балконе на фоне заснеженных гор. В руке она держала чашку с кофе.

"Лучше всего в 2022 году для меня было стать семьей из 4 человек, переехать в наш дом мечты и заручиться с любовью всей моей жизни @laurensvleeuwen", — написала в посте Роми.

Напомним, Стридж показала, как выглядела в белье на последних месяцах беременности.

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Дата публикации
Просмотры
1155
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