В нижнем белье и шубе: Хлое Кардашьян позировала на снегу

Звезда похвасталась смелым луком.
39-летняя участница реалити-шоу и бизнесвумен – Хлое Кардашьян – видимо, совсем не боится холода, ведь позировала в смелом образе на снегу.
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Она надела нижнее белье (хотя, возможно, это купальник) от Gucci, а сверху накинула длинную шубу – судя по всему, из искусственного меха. Свой лук Хлое дополнила меховой шапкой и сапогами, а также уже традиционным для нее макияжем в натуральных оттенках и с нюдовой помадой.
Напомним, ранее Хлое Кардашьян в сексуальной юбке от украинского бренда снялась для глянца. Перед объективом фотокамеры звезда реалити предстала в черном кроп-топе и в черной асимметричной юбке с вырезами от FROLOV.
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