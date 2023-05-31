В нижнем белье и шубе: победительница "Холостяка-11" Анна Богдан снялась в смелой фотосессии

Девушка поделилась с фолловерами новыми снимками в Instagram.
Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан опубликовала серию пикантных снимков.
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На них девушка запечатлена в нижнем белье, колготках в сетку и шубе из искусственного меха.
Образ Анны дополняют черный чокер, макияж с акцентом на глаза и белый маникюр.
Локацией для съемок был выбран центр Киева.
Напомним, участница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – снялась в пляжном фотосете и показала несколько фотографий в Instagram.
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