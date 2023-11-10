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В нижнем белье и свитшоте: топ-модель Алессандра Амбросио сверкнула плоским животом

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
239
Время на прочтение
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В нижнем белье и свитшоте: топ-модель Алессандра Амбросио сверкнула плоским животом

Алессандра Амбросио похвасталась плоским животом / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Бразильянка похвасталась подтянутой фигурой.

42-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Алессандра Амбросио – снялась в новой фотосессии, результат которой показала в Instagram.

(листайте фото вправо)

"Уютно", - лаконично подписала фото звезда.

На снимках бразильянка позирует в одних белых трусах, сером свитшоте и носках. Ее волосы распущены, а на лице – естественный макияж. Фигура мамы двух детей выглядит потрясающе – не зря Алессандра не пропускает тренировки по пилатесу, после которых ее часто фотографируют папарацци.

Алессандра Амбросио / © Getty Images
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Алессандра Амбросио очаровала total look на вечеринке. На модели было длинное белое платье, которое она дополнила тренчем с поясом и шляпой с широкими полями.

Алессандра Амбросио / © Getty Images
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
239
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