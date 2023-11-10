В нижнем белье и свитшоте: топ-модель Алессандра Амбросио сверкнула плоским животом

Бразильянка похвасталась подтянутой фигурой.
42-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Алессандра Амбросио – снялась в новой фотосессии, результат которой показала в Instagram.
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"Уютно", - лаконично подписала фото звезда.
На снимках бразильянка позирует в одних белых трусах, сером свитшоте и носках. Ее волосы распущены, а на лице – естественный макияж. Фигура мамы двух детей выглядит потрясающе – не зря Алессандра не пропускает тренировки по пилатесу, после которых ее часто фотографируют папарацци.
Напомним, ранее Алессандра Амбросио очаровала total look на вечеринке. На модели было длинное белое платье, которое она дополнила тренчем с поясом и шляпой с широкими полями.
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