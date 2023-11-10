В нижнем белье и свитшоте: топ-модель Алессандра Амбросио сверкнула плоским животом

42-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Алессандра Амбросио – снялась в новой фотосессии, результат которой показала в Instagram.

(листайте фото вправо)

"Уютно", - лаконично подписала фото звезда.

На снимках бразильянка позирует в одних белых трусах, сером свитшоте и носках. Ее волосы распущены, а на лице – естественный макияж. Фигура мамы двух детей выглядит потрясающе – не зря Алессандра не пропускает тренировки по пилатесу, после которых ее часто фотографируют папарацци.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Алессандра Амбросио очаровала total look на вечеринке. На модели было длинное белое платье, которое она дополнила тренчем с поясом и шляпой с широкими полями.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Читайте также: