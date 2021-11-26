В нижнем белье: участница "Холостяка-11" похвасталась соблазнительными ягодицами и поговорила о сексе

Джессика Чеги показала горячий снимок из пикантного фотосета.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги – выложила пикантное фото в Instagram. На нем девушка позирует в светлом нижнем белье, демонстрируя соблазнительные ягодицы.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

В посте Джессика поговорила о сексе. Она отметила, что эта тема неоднократно поднималась на пост-шоу "Как выйти замуж".

"Мнения разные, но на самом деле преимущественно говорят, что отношения состоят больше, чем на 50% из хорошего секса. Я тоже согласна, потому что, если чувствуете дискомфорт с партнером, стесняетесь, и даже не можете об этом поговорить — это проблема.

Часто вижу, что в парах исчезает желание/страсть для поддержания хорошей интимной жизни. Бытовуха все съедает, появление ребенка, или если кто-то не очень заинтересован партнером, не чувствует себя уверенным, привлекательным или нужным.

На самом деле самый главный момент, по моему мнению, — это ощущение "желательности и потребности" у самой себя и партнера", — написала девушка.

Чеги считает, что главное – это иметь подходящего партнера, с которым будет легко и которому сможете доверять.

"Главное - все равно мыслить и иметь похожие желания и темперамент. Но не забывайте, что отношения — это сплошной компромисс, идеальных пазлов пока не видела. На протяжении всей жизни мы "притираемся" друг к другу", — отметила Джесс.

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