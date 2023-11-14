В ночной рубашке с кружевом: британская модель сверкнула сосками на селфи

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон поделилась в Instagram пикантным селфи.

На нем красавица предстала в ночной рубашке белого цвета с кружевом. Сквозь тонкую ткань были видны ее соски, что придало луку Меган пикантности.

Меган Бартон Хенсон/Instagram

Свой аутфит Хенсон дополнила красивой прической с локонами и макияжем с розовой помадой. На шее у нее были цепочки с подвесками и ожерелье.

Напомним, звезда реалити Эмма Эрнан в миниатюрном платье и на каблуках попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

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