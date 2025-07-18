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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
178
Время на прочтение
1 мин

В носках и мини-шортах с поясом: Сиара попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

39-летняя артистка в стильном аутфите вышла из гостиницы.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Сиарра

Сиарра / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Сиара, которая выбрала для своего выхода стильный образ.

На звезде была классическая белая рубашка с четким воротником, который придал ее луку строгости и элегантности. Верх она скомбинировала с серыми клетчатыми мини-шортами с высокой посадкой и акцентным тканевым поясом в тон, а также с белыми носками и черными кожаными туфлями.

Сиара / © Getty Images

Сиара / © Getty Images

Сиара сделала укладку с локонами, макияж с пышными ресницами и коричневой помадой и длинный бежевый маникюр.

Аутфит певица дополнила бриллиантовыми кольцами и черной сумкой Hermes из крокодиловой кожи.

Напомним, Сиара в бежевом платье со стразами сияла на красной дорожке.

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Дата публикации
Количество просмотров
178
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