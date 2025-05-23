В новом экстравагантном парике и прозрачном платье: роскошная Николь Кидман снялась для глянца

Николь Кидман

Реклама

57-летняя австралийская и американская актриса, обладательница премии «Оскар» — Николь Кидман — стала главной звездой нового номера журнала Allure. На обложке глянца она появилась в коротким огненно-рыжем парике, а также в черном топе Balenciaga. Внимание на фото привлекают ее подкачанные руки.

Николь Кидман

Стилисты подобрали для Николь и другие интересные образы: платье цвета фуксии с высоким разрезом от Roberto Cavalli, прозрачное кружевное платье от Gucci, топ-бандо и мини-юбка от Schiaparelli и др. На некоторых фото Кидман позировала в более коротком парике с неровным срезом.

Николь Кидман

Николь Кидман

Николь Кидман

Николь Кидман

В интервью журналу актриса рассказала о своих последних работах (втором сезоне «Девяти идеальных незнакомцев», фильме «Холланд», сериале «Идеальная пара» и др.), потери матери, о старении и материнстве.

Реклама

Николь Кидман

Николь Кидман

«Тяжело ли мне стареть? Да. Я всегда была будущим человеком. А стареть — это значит смириться с мыслью, что ты не можешь контролировать будущее. Вероятно, это связано с тем, что я внезапно теряю людей. У меня больше времени позади, чем впереди. Этот сдвиг в соотношении становится чем-то большим… Ты просто всегда думаешь: „Что все это значит?“ Экзистенциальные вопросы. Кто мы? Зачем мы здесь?» — говорит актриса.

Николь Кидман

Николь Кидман

Николь Кидман

«Мне нравится то, какая я мать. Я очень близка с обеими своими девочками, — говорит она о двух дочерях-подростках, которые у нее есть с мужем Китом Урбаном. Также у Кидман есть двое взрослых детей от предыдущего брака с Томом Крузом. — Я сижу на их кроватях и обсуждаю самые интимные вещи. Если они хотят сказать мне, чтобы я замолчала, они могут. Я могу извиниться перед ними. Я могу дать им отпор. Мне очень нравятся наши отношения. Приятно иметь возможность сказать это».

Николь Кидман

Николь Кидман

«Если бы я не была актрисой, думаю, я бы заботилась о детях — была бы учителем или кем-то более филантропическим, может быть, работала с детьми, которые нуждаются или в горе. Это тяжело, но мне нравится открывать, как растут люди, как формируется их мозг и как можно действительно изменить жизнь», — делится Николь.

Напомним, Николь Кидман очаровала своим аутфитом на балу в Нью-Йорке. На ежегодном Балу Института костюма Met Gala 2025, состоявшемся в Метрополитен-музее, она появилась в элегантном черном платье Balenciaga и с короткой стрижкой — судя по ее следующим выходам в свет, это был парик.

Реклама

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Credits Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press