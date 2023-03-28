В новых нарядах: Леди Гагу и Хоакина Феникса сфотографировали во время работы над второй частью "Джокера"

Предварительно сообщается, что фильм выйдет на экраны 4 октября 2024 года.
Нью-Йорк опять превратили в Готэм-сити, поскольку в городе кипит работа над второй частью "Джокера". Известно, что фильм, в основу которого легли DC Comics, будет музыкальным и получит название "Джокер: Безумие на двоих". Одну из главных ролей - сумасшедшей подруги главного героя - Харли Квинн - сыграет Леди Гага.
На днях звезду уже фотографировали в новом амплуа, тогда нарядом она полностью отображала сумасшедший характер своего персонажа и стиль арлекина.
Однако также Гагу заметили в более простом луке - мини-платье с цветочным принтом и сером неприметном кардигане, поверх которого актриса надела черную шубу. На Гаге были все те же дырявые колготки, но вот волосы в этот раз она собрала и обула другие туфли.
Судя по фотографиям, Харли Квинн шла на суд, поскольку актеры массовки, которые попали в кадр, держали в руках плакаты с надписями "Свободу Джокеру". В один момент она подошла к одной из статисток и поцеловала ее просто в губы.
Также под прицел фотографов попал актер Хоакин Феникс - исполнитель роли самого Джокера. Актер был в коричневом костюме, желтой рубашке и галстуке.
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