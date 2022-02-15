В новом образе: Селена Гомес на съемках сериала "Убийства в одном здании"

В новом образе: Селена Гомес на съемках сериала "Убийства в одном здании"

Когда состоится премьера сезона пока неизвестно, но кадры со съемочной площадки появляются все чаще.

В декабре 2021 года в Нью-Йорке началась работа над вторым сезоном комедийно-детективного сериала "Убийства в одном здании" от Hulu. Некоторые сцены сериала снимаются на улице, поэтому главные герои часто попадают под прицел папарацци.

На днях Селену Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта сфотографировали в старом автомобиле, который также фигурировал и в первой части сериала.

Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт / Getty Images

Также под прицел фотографов попала и одна Селена. Девушка была одета в белое пальто на запах, черные лосины, свитер и угги. В ушах у звезды были большие серьги-кольца. В этом образе звезда на съемочной площадке еще не появлялась.

Селена Гомес / Getty Images

Напомним, что сюжет рассказывает о загадочном убийстве, которое пытаются раскрыть главные герои сериала - трое соседей элитного дома с центре Нью-Йорка. Желая узнать правду, они начинают расследовать преступление и записывать детективный подкаст, который становится очень популярным. Сериал получился захватывающим, веселым и очень стильным.

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