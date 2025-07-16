В новом пляжном луке: Элизабет Херли в голубом купальнике похвасталась соблазнительным декольте

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

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Элизабет Херли порадовала подписчиков в Instagram новыми фотографиями в купальнике.

На снимках актриса позировала в голубом лифе с золотой фурнитурой, который прекрасно подчеркнул ее соблазнительную грудь. У нее были мокрые волосы и макияж на глазах.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

«Утреннее купание в раю. #Бесфильтров — но много вчерашней роскошной туши», — подписала фото Лиз.

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Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Напомним, Элизабет Херли показала стройную фигуру в бикини цвета латте от своего бренда Elizabeth Hurley Beach.