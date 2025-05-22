В Нью-Йорке презентовали новый сезон "И просто так…": рассматриваем образы актеров

Сара Джессика Паркер, Николь Ари Паркер, Кристин Дэвис, Сарита Чоудхури и Синтия Никсон / © Associated Press

Реклама

В Нью-Йорке состоялась премьера третьего сезона сериала «И просто так…», который стал продолжением «Секса в большом городе». В новом сезоне мы опять увидим Кэрри, Миранду и Шарлотту, а также их новых подруг — Симу Патель и Лизу Уэксли.

Актрисы, которые сыграли этих персонажей — Сара Джессика Паркер, Николь Ари Паркер, Кристин Дэвис, Сарита Чоудхури и Синтия Никсон — вышли на красную дорожку.

Сара Джессика Паркер, Николь Ари Паркер, Кристин Дэвис, Сарита Чоудхури и Синтия Никсон / © Associated Press

Сара Джессика Паркер носила наряд от Vivienne Westwood.

Реклама

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Николь Ари Паркер была в Stella McCartney.

Николь Ари Паркер / © Associated Press

Сарита Чоудхури позировала в Magda Butrym.

Сарита Чоудхури и Марио Кантоне / © Associated Press

Синтия Никсон в Richard Quinn.

Синтия Никсон / © Associated Press

Кристин Дэвис выбрала платье от Rachel Gilbert.

Реклама

Кристин Дэвис / © Associated Press

Также мероприятие посетили Кэти Энг, Эван Хэндлер, Майкл Патрик Кинг, Алекса Суинтон, Марио Кантоне, Ниал Каннингэм.

Майкл Патрик Кинг / © Associated Press

Эван Хэндлер / © Associated Press

Алекса Суинтон / © Associated Press

Кэти Энг / © Associated Press

Ниал Каннингэм / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Крис Нот / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Крис Нот / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Кристин Дэвис / © Getty Images Съемки сериала And Just Like That... / © Getty Images Съемки сериала And Just Like That... / © Getty Images Cъемки сериала / © Getty Images Cъемки сериала / © Getty Images Cъемки сериала / © Getty Images Cъемки сериала / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер / © Getty Images Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images