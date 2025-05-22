В Нью-Йорке презентовали новый сезон "И просто так…": рассматриваем образы актеров

В Нью-Йорке состоялась премьера третьего сезона сериала «И просто так…», который стал продолжением «Секса в большом городе». В новом сезоне мы опять увидим Кэрри, Миранду и Шарлотту, а также их новых подруг — Симу Патель и Лизу Уэксли.
Актрисы, которые сыграли этих персонажей — Сара Джессика Паркер, Николь Ари Паркер, Кристин Дэвис, Сарита Чоудхури и Синтия Никсон — вышли на красную дорожку.
Сара Джессика Паркер носила наряд от Vivienne Westwood.
Николь Ари Паркер была в Stella McCartney.
Сарита Чоудхури позировала в Magda Butrym.
Синтия Никсон в Richard Quinn.
Кристин Дэвис выбрала платье от Rachel Gilbert.
Также мероприятие посетили Кэти Энг, Эван Хэндлер, Майкл Патрик Кинг, Алекса Суинтон, Марио Кантоне, Ниал Каннингэм.