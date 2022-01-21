В нюдовом купальнике и украшениях: Ким Кардашьян соблазнительно позировала в бассейне

В нюдовом купальнике и украшениях: Ким Кардашьян соблазнительно позировала в бассейне

41-летняя звезда реалити и инфлюенсер снялась в рекламной кампании известного ювелирного бренда.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram серию снимков, на которых она предстала в нюдовом купальнике с американской проймой. В ушах и на пальцах у нее были украшения от Tiffany & Co. – золотые серьги с узелками и бриллиантами и золотые кольца, которые она демонстрировала на камеру.

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Волосы Ким были собраны в хвост, а на лице был нежный макияж в нюдовых оттенках.

Звезда реалити соблазнительно позировала возле бассейна. Затем она поплавала в нем.

"Загораю на солнце в своих роскошных украшениях из коллекции Tiffany Knot", - подписала снимки Кардашьян.

Ранее Ким демонстрировала сексуальные формы в черном бикини.

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