ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
173
Время на прочтение
1 мин

В нюдовом мини-платье и кроссовках: Эмили Ратажковски сходила на теннисный матч

Модель Эмили Ратажковски посетила теннисный чемпионат в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Getty Images

34-летняя знаменитость побывала на десятом дне Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг USTA в районе Флашинг округа Квинс в Нью-Йорке.

На матч Эмили приехала одета в нюдовом обтягивающем мини-платье, которое дополнила коротким черным кардиганом, серыми кроссовками от Puma и бело-зеленым рюкзаком на плечах. На лице у Ратажковски были черные солнцезащитные очки, в ушах небольшие золотые серьги-колечки, а блестящие каштановые волосы звезда распустила.

/ © Getty Images

© Getty Images

Недавно, напомним, Ратажковски хвасталась очередной серией пикантных снимков, на которых позировала в бикини на пляже.

Дата публикации
Количество просмотров
173
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie