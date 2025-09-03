В нюдовом мини-платье и кроссовках: Эмили Ратажковски сходила на теннисный матч

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Реклама

34-летняя знаменитость побывала на десятом дне Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг USTA в районе Флашинг округа Квинс в Нью-Йорке.

На матч Эмили приехала одета в нюдовом обтягивающем мини-платье, которое дополнила коротким черным кардиганом, серыми кроссовками от Puma и бело-зеленым рюкзаком на плечах. На лице у Ратажковски были черные солнцезащитные очки, в ушах небольшие золотые серьги-колечки, а блестящие каштановые волосы звезда распустила.

© Getty Images

Недавно, напомним, Ратажковски хвасталась очередной серией пикантных снимков, на которых позировала в бикини на пляже.