В объективах папарацци: албанская модель без бюстгальтера вышла на прогулку в Майами

В объективы папарацци на улицах Майами попала албанская модель Тика Камай.

Девушка выбрала для своего выхода пикантный лук. На ней было белое очень короткое платье с глубоким декольте. Под ним не было бюстгальтера, поэтому Тика сверкала своей пышной и сексуальной грудью.

Тика Камай / Фото: Getty Images

Камай также похвасталась стройными ногами. Обута она была в черные мюли из крокодиловой кожи и на шпильках.

У Тики была волнистая укладка, массивные черные солнцезащитные очки и небольшие серьги с камнями. В руке она держала миниатюрную стеганную сумочку от Chanel на цепочке.

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