В объективах папарацци: Карли Клосс в обтягивающем платье засветила беременный живот на улицах Нью-Йорка

Папарацци подловили Карли Клос на улицах Сохо в Нью-Йорке. Она выглядела прекрасно.

Модель была одета в черное обтягивающее платье миди с глубоким вырезом и короткими пышными рукавами. Наряд хорошо подчеркнул ее беременный живот. Образ Карли дополнила высокими черными полупрозрачными перчатками и черными лакированными остроносыми туфлями на высоких шпильках.

Карли Клос / Фото: Getty Images

Модель сделала укладку с мягкими локонами, нежный макияж, уши украсила золотыми серьгами, шею – массивной золотой цепочкой, а на руку сверху перчатки она надела золотой браслет и кольцо из этого самого комплекта.

Напомним, Карли Клосс о своей беременности сообщила недавно, опубликовав в Instagram свои "беременные" фото. Отец ребенка – бизнесмен Джошуа Кушнер, являющийся родным братом Джареда Кушенера (муж Иванки Трамп). Пара начала встречаться в 2012 году, а поженилась в октябре 2018 года. Они воспитывают двух сыновей: 4-летнего Леви Джозефа и полуторагодовалого Элайджа Джуда.

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