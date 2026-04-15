В объективах папарацци: Кайя Гербер сверкнула обнаженным животом на улицах Лос-Анджелеса

Кайя Гербер / © Getty Images

Папарацци подловили дочь Синди Кроуфорд — Кайю Гербер — в Лос-Анджелесе. Модель была одета в черную кофту с кружевом, которую застегнула только на верхние пуговицы, таким образом обнажив свой плоский живот с пирсингом в пупке. Сверху она накинула темно-синий джемпер, рукав которого закрутила вокруг шеи. На Кайе также были широкие темно-синие брюки.

Обута она была в черные балетки с бантиками и на низких каблуках, которые разработала в коллаборации с французским брендом Repetto. На плече у нее висела черная кожаная сумка Gucci Jackie 1961. У Гербер были распущенные волосы, макияж смоки-айс и с шоколадной помадой на губах, а также светлый маникюр.