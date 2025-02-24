В объективе камеры мужа: Хайди Клум позировала в кружевном красном белье и чулках

Модель опубликовала откровенное фото в Сети.
51-летняя немецкая модель и судья шоу America's Got Talent – Хайди Клум – поделилась в Instagram смелым фото, автором которого стал ее муж – 35-летний музыкант Том Каулитц.
Звезда позирует у окна. На ней комплект кружевного красного белья, которое она сочетает с красными чулками и красными туфлями-лодочками на высоких каблуках. Ее волосы распущены, а в ушах – золотые серьги. Фигура модели выглядит потрясающе.
Отметим, Клум воспитывает четырех детей – двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке модели с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе. С Томом Каулитцем у модели нет общих детей.
Ранее, напомним, Хайди Клум посетила церемонию "Грэмми" в облегающем платье силуэта "русалка", подчеркивающем ее пышную грудь и совершенно прозрачном от талии. У наряда был небольшой шлейф и накидка.
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