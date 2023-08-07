В объективе папарацци: британская радиоведущая в леопардовом платье прогулялась по пляжу на Ибице

Вик Хоуп наслаждается отдыхом на острове в Средиземном море.

Папарацци подловили британскую радиоведущую и журналистку Вик Хоуп во время отдыха на Ибице.

На знаменитости было платье с леопардовым принтом и высоким разрезом. Она босиком прогуливалась по пляжу и мочила ноги в море.

Возраст Гоуп / Фото: Getty Images

Фотографы запечатлели, как Хоуп через разрез продемонстрировала стройные ноги.

Вик вышла на солнце без головного убора и солнцезащитных очков. Она собрала волосы в хвост и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

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