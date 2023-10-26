В объективе папарацци: Хейли Бибер мини-шортами подчеркнула стройные ноги

Модель обычно выходит в свет в гламурных образах, но на этот раз она выбрала повседневный лук.

Папарацци подловили Хейли Бибер в Беверли-Хиллз. Модель прогуливалась по улицам города.

Для своего выхода она выбрала уютный лук. На ней был черный вязаный асимметричный свитер с широкими рукавами и черные мини-шорты, прекрасно подчеркнувшие ее стройные ноги.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Образ Бибер дополнила красной бейсболкой, черно-серыми кроссовками, белыми носками и черной сумкой. Уши она украсила золотистыми серьгами-полукольцами, а шею – цепочкой с бриллиантовой подвеской в виде буквы "B". В руках она держала черные солнцезащитные очки. Темно-бордовый длинный маникюр завершил аутфит Хейли.

Напомним, Хейли Бибер на Неделе моды в Париже очаровала элегантным нарядом.

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