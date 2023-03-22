В объективе папарацци: модель Playboy в откровенном мини-платье похвасталась пышным и сексуальным бюстом

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала 28-летняя американская модель Playboy, звезда Instagram и OnlyFans – Элизабет Мари Шевалье.

Девушка вышла в свет в провокационном луке. Она надела черное мини-платье со стразами, которое просвечивалось от вспышек фотокамер. Верх наряда состоял из лифа, который прекрасно акцентировал внимание на пышном сексуальном бюсте модели.

Образ Элизабет дополнила летними черными сапогами с открытыми носками, светлой треугольной сумочкой с логотипом бренда Chanel и чокером со стразами.

Элизабет Мари Шевалье / Фото: Getty Images

Шевалье распустила волосы, сделала насыщенный макияж с пышными ресницами и украсила уши серьгами-кольцами. Аутфит она дополнила красно-белым маникюром.

Мари похвасталась не только сексуальными формами, но и красивым равномерным загаром.

Напомним, в прошлый раз Элизабет подчеркнула пышное декольте асимметричным серебряно-золотым платьем, расшитым пайетками и бисером.

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