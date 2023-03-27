В объективе папарацци: модель Playboy в платье с очень откровенным декольте сверкнула сосками

В объективы папарацци попала бывшая участница американского реалити-шоу "Остров любви" и модель Playboy — Алана Паолуччи.

Девушка вышла на улицы Лос-Анджелеса в провокационном виде. На Алане было короткое платье с очень откровенным фигурным декольте, под которым, конечно же, не было бюстгальтера. Сквозь тонкую ткань просвечивали ее соски, а один из них даже выглянул из-под платья.

Алана Паолуччи / Фото: Getty Images

Наряд модель дополнила черными босоножками на высокой платформе и каблуках и белой сумочкой с металлической фурнитурой.

Паолуччи сделала объемную укладку с локонами и макияж с коричневой помадой. В ушах у нее были экстравагантные металлические серьги.

Напомним, звезда реалити-шоу для Netflix — Selling Sunset — Челси Лазкани вышла в свет в розовом костюме, состоявшем из бра и мини-юбки. Красавица идеально подчеркнула свой сексуальный бюст.

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