В объективе украинского фотографа: эффектная Меган Фокс примерила стильные образы в новом фотосете

37-летняя актриса и модель – Меган Фокс – стала главной звездой нового выпуска журнала и появилась на его обложке. Автором фотосета стал украинский фотограф Яна Яцюк, которая ранее уже сотрудничала со многими голливудскими селебрити – Кейт Бланшетт, Билл Айлиш, Наташа Лионн и др.

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"Звезда обложки пытается убедить себя, что она экстраверт, но реальность такова, что после выпуска своего первого сборника стихов о разных отношениях с мужчинами в ее жизни, ей нужно вернуться домой в Лос-Анджелес, чтобы снова почувствовать себя самой собой… "Я чувствовала, что что-то подобное должно стать достоянием общественности, потому что, надеюсь, оно будет гораздо более впечатляющим, чем фильм, в котором я снялась, или что-нибудь, что я собираюсь опубликовать в Instagram", - гласит публикация в соцсети журнала под видео с бэкстейджа съемки.

Меган примерила стильные образы – маскулинное полосатое пальто, ангоровое длинное платье с высоким разрезом и атласное персиковое пальто, и похвасталась очередной раз своей новой стрижкой.

Напомним, ранее Меган Фокс сходила на интервью, в рамках продвижения своего сборника стихотворений "Милые мальчики ядовиты", который основан на ее жизни, переживаниях и личных драмах.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

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