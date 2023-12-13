В объемном джемпере и лосинах: Алессандра Амбросио попала под прицел фотографов

Обычно Алессандра не пропускает тренировки в студии пилатеса. В этот раз модель запечатлели после занятия, когда она возвращалась в свой автомобиль.

Одета она была в трикотажный удлиненный джемпер молочно-белого цвета, черные лосины, высокие белые носки и обута в кроссовки New Balance. Ее волосы были распущены, на лице были солнцезащитные очки и несколько серьг-гвоздиков в ушах.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

А недавно мы видели роскошный выход Алессандры Амбросио на кинофестивале в Саудовской Аравии. В городе Джидда проходил международный кинофестиваль "Красное море", который и посетила бразильянка.

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