Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В объемном джемпере и лосинах: Алессандра Амбросио попала под прицел фотографов

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
102
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В объемном джемпере и лосинах: Алессандра Амбросио попала под прицел фотографов

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Бразильская модель попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе.

Обычно Алессандра не пропускает тренировки в студии пилатеса. В этот раз модель запечатлели после занятия, когда она возвращалась в свой автомобиль.

Одета она была в трикотажный удлиненный джемпер молочно-белого цвета, черные лосины, высокие белые носки и обута в кроссовки New Balance. Ее волосы были распущены, на лице были солнцезащитные очки и несколько серьг-гвоздиков в ушах.

Алессандра Амбросио / © Getty Images
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

А недавно мы видели роскошный выход Алессандры Амбросио на кинофестивале в Саудовской Аравии. В городе Джидда проходил международный кинофестиваль "Красное море", который и посетила бразильянка.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
102
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация