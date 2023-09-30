В объемном клетчатом пальто и опять без мейка: Памела Андерсон сходила на модное шоу

56-летняя звезда Playboy Памела Андерсон посетила показ женской коллекции весна-лето 2024 Andreas Kronthaler For Vivienne Westwood на Парижской неделе моды.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Одета Андерсон была в длинное клетчатое объемное пальто в крупную красную клетку, с объемным капюшоном. Она снова была без макияжа, с красным маникюром и одела лаконичные серьги-гвоздики в уши.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Этот же показ посетила и бывшая звезда Victoria's Secret Барбара Палвин.

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

Ранее на этой неделе Андерсон посетила показ женской коллекции весна-лето 2024 бренда Isabel Marant, которая прошла на Парижской неделе моды.

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