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В объемном клетчатом пальто и опять без мейка: Памела Андерсон сходила на модное шоу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
661
Время на прочтение
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В объемном клетчатом пальто и опять без мейка: Памела Андерсон сходила на модное шоу

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Знаменитая модель частая гостья показов на Парижской неделе моды.

56-летняя звезда Playboy Памела Андерсон посетила показ женской коллекции весна-лето 2024 Andreas Kronthaler For Vivienne Westwood на Парижской неделе моды.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Одета Андерсон была в длинное клетчатое объемное пальто в крупную красную клетку, с объемным капюшоном. Она снова была без макияжа, с красным маникюром и одела лаконичные серьги-гвоздики в уши.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Этот же показ посетила и бывшая звезда Victoria's Secret Барбара Палвин

Барбара Палвин / © Associated Press
Барбара Палвин / Фото: Associated Press

Ранее на этой неделе Андерсон посетила показ женской коллекции весна-лето 2024 бренда Isabel Marant, которая прошла на Парижской неделе моды.

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Дата публикации
Просмотры
661
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