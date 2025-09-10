В объемном наряде с рюшами: беременную Рианну сфотографировали папарацци

Рианна / © Getty Images

Певица и бизнесвумен Рианна опять попала под прицел папарацци в лос-Анджелесе. Ее заметили в магазине International Silks and Woolen Store в Лос-Анджелесе. Поп-звезда выбрала для шопинга образ в черном цвете: рубашку с короткими рукавами и отделкой из фатина, которая напоминала пачку балерины, а также черные нейлоновые спортивные брюки с белой окантовкой и белые бутсы Puma.

В качестве аксессуаров она надела несколько цепочек с подвесками, золотой чокер, а также много колец и браслетоа. Образ получился непринужденным и удобным, но при этом с помощью деталей он был очень стильным.

Также привлекло внимание кольцо Рианны на безымянном пальце. Был это просто аксессуар, который она надела, чтобы дополнить лук или все же это кольцо на помолвку от ASAP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, неизвестно.

Однако сейчас пара в ожидании третьего ребенка, пол которого не разглашает. Официально они не женаты.