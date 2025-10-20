- Дата публикации
В объемном наряде с рюшами и обнаженной спиной: Зои Кравиц в образе от Saint Laurent позировала на гала-концерте
36-летняя актриса и дочь Ленни Кравица выбрала для своего выхода платье в осенних оттенках.
Зои Кравиц стала гостьей пятого ежегодного гала-концерта Музея Академии, который состоялся в Лос-Анджелесе.
На мероприятии звезда появилась в объемном наряде из коллекции Saint Laurent прет-а-порте сезона весна-лето 2026. Он был выполнен в трех осенних цветах: коричневом, горчичном и шоколадном.
Платье имело рюши, шлейф и полностью открытую спину, которую она демонстрировала фотографам.
У Кравиц была короткая прическа, макияж в нюдово-бронзовых оттенках, лаконичные серьги в ушах и кольцо с желтым камнем на руке.
Напомним, Зои Кравиц пришла на премьеру фильма в черном наряде с пикантным декольте и обнаженным животом от Saint Laurent.