В объемном наряде с рюшами и обнаженной спиной: Зои Кравиц в образе от Saint Laurent позировала на гала-концерте

Зои Кравиц / © Associated Press

Реклама

Зои Кравиц стала гостьей пятого ежегодного гала-концерта Музея Академии, который состоялся в Лос-Анджелесе.

На мероприятии звезда появилась в объемном наряде из коллекции Saint Laurent прет-а-порте сезона весна-лето 2026. Он был выполнен в трех осенних цветах: коричневом, горчичном и шоколадном.

Зои Кравиц / © Associated Press

Платье имело рюши, шлейф и полностью открытую спину, которую она демонстрировала фотографам.

Реклама

Зои Кравиц / © Associated Press

У Кравиц была короткая прическа, макияж в нюдово-бронзовых оттенках, лаконичные серьги в ушах и кольцо с желтым камнем на руке.

Напомним, Зои Кравиц пришла на премьеру фильма в черном наряде с пикантным декольте и обнаженным животом от Saint Laurent.