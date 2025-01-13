В объемной шубе и джинсовых мини-шортах: папарацци подловили Сьюки Уотерхаус на улицах Нью-Йорка

33-летняя британская актриса и модель в стильном образе вышла в свет.

Супруга Роберта Паттинсона – Сьюки Уотерхаус – попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка.

Девушка выглядела стильно. На ней была объемная бело-рыжая шуба из искусственного меха, свитшот карамельного оттенка, джинсовые мини-шорты и плотные графитовые колготки.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Getty Images

Аутфит Сьюки дополнила черными сапогами с золотой фурнитурой и черной сумкой.

У Уотерхаус были распущены волосы, а на лицо она надела солнцезащитные очки.

Напомним, недавно западные СМИ писали, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус тайно сыграли свадьбу на Карибских островах.

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