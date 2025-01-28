В объемной розовой шубе и платье с бантом: Пэрис Хилтон под прицелом папарацци

Образ был выдержан в ее любимом цвете.

Гламурная Пэрис Хилтон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Звезда выглядела ярко, нежно и довольно романтично, поскольку выбрала легкое платье с бантом на воротнике.

Ее платье было выполнено мелкой плиссировкой и украшено кружевом на лифе и подоле. Надела его Пэрис в сочетании с объемной пушистой шубой розового цвета, а также в сочетании с бежевыми сетчатыми колготками и слингбэками.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Завершали образ знаменитой красавицы розовая сумка от ее собственного бренда, а также солнцезащитные очки. Волосы она уложила в легкие локоны и сделала любимый макияж.

Платье Хилтон было от Self-Portrait, и это одна из ее самых любимых марок. Голливудская звезда неоднократно ранее носила платье от этого бренда на различные мероприятия и красные дорожки. Также бренд обожает и часто носит ее младшая сестра Ники Хилтон.

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