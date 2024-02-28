В объемной шубе и замшевых туфлях: Кейт Мосс продемонстрировала стройные ноги на Неделе моды в Париже

Кейт Мосс посетила показ Модного дома Yves Saint Laurent, который прошел в рамках Парижской недели моды.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

На фэшн-ивенте она появилась в гламурном луке. На ней была черная объемная шуба с двумя рядами пуговиц, черные капроновые колготки и черные замшевые туфли на шпильках. Длина шубы позволила супермодели продемонстрировать свои стройные ноги.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Мосс собрала волосы сзади и сделала макияж с акцентом на красной помаде. В ушах у нее были элегантные золотые серьги, а на руке – золотые браслеты.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Напомним, на показ Bottega Veneta на Миланской неделе моды Кейт Мосс предстала в элегантном черном пальто и кожаных ботфортах на каблуках.

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