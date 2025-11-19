ТСН в социальных сетях

В объемной шубе с бахромой и без юбки: лысая Синтия Эриво привлекла внимание на красной дорожке

38-летняя актриса получила награду "Человек года 2025".

Синтия Эриво

Синтия Эриво / © Getty Images

Синтия Эриво посетила церемонию вручения премий "Человек года 2025" от журнала GQ в Лондоне. Актриса получила награду за свой весомый культурный вклад в этом году.

На красной дорожке звезда появилась в объемной шубе сине-серого оттенка от Bottega Veneta с бахромой из переработанного стекловолокна. На низ Синтия решила ничего не надевать, несмотря на то, что в Лондоне похолодало.

Синтия Эриво / © Getty Images

Синтия Эриво / © Getty Images

Аутфит Эриво дополнила черными туфлями на шпильках от Christian Louboutin, а также драгоценностями от Marli New York. У нее был макияж с накладными пышными ресницами, фирменная лысая прическа и длиннющий маникюр с синими цветами.

Напомним, Синтия Эриво на премьере фантастического приключения "Wicked: Чародейка. Часть 2" в Лондоне появилась в платье А-силуэта от бренда Prada.

